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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة: والدا «رضيع طوخ» اعتادا تركه دون رعاية.. وليست المرة الأولى

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:49 م
والدي رضيع طوخ
والدي رضيع طوخ
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فجرت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام زوجين بقتل ابنتهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر عمدا بتركه دون رعاية حتى وفاته، في مركز طوخ بمحافظة القليوبية مفاجأة؛ حيث تبين أنها ليست المرة الأولى.

وقالت النيابة في بيان إنه من مناقشة والدي الرضيع أنهما تركاه وحيدًا على إثر خلاف بينهما غادرا بسببه مسكن الزوجية دون رعاية الطفل؛ فألقت القبض عليهما واستجوبتهما فيما نُسب إليهما فأنكرا.

وقرَّر المتهم أن زوجته تركت مسكنهما دون الرضيع مصطحبة شقيقًا له عمره ثلاث سنوات على إثر ما وقع من خلاف بينهما، ثم ترك هو المسكن على عجلة من أمره للحاق بعمله تاركًا المجني عليه وحيدًا على مظنة عودة أمه إليه، دون أن يخبرها أو أيٍّا من ذويه المقيمين بذات العقار بذلك، ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال المجني عليه، حتى اتصل بزوجته خلال عودته لمسكنه يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستطلاع أمرها والرضيع، فعلم منها أنها تركته له ليرعاه، فعاد إلى المسكن وتبين وفاته، وأوضح أنهما اعتادا خلال خلافاتهما ترك ابنيهما دون رعاية، وأن المتهمة سبق أن تركت الرضيع وحيدًا من قبل.

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