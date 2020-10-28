إيرادات السكك الحديدية تقترب من ربع مليون جنيه شهريًا

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، لتسجل 248.7 مليون جنيه خلال سبتمبر 2020 مقابل 216.7 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما كانت الإيرادات قد بلغت 253 مليون جنيه خلال شهر أغسطس من عام 2020.وأرجع الإحصاء، تحسّن إيرادات السكك الحديدية إلى ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالقطارات لـ405.7 ألف طن خلال سبتمبر الماضى مقابل 366.4 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 18.3 مليون راكب خلال سبتمبر 2020 مقابل 22.5 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق.