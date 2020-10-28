رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إيرادات السكك الحديدية تقترب من ربع مليون جنيه شهريًا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:52 م
السكك الحديدية
السكك الحديدية
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، لتسجل 248.7 مليون جنيه خلال سبتمبر 2020 مقابل 216.7 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما كانت الإيرادات قد بلغت 253 مليون جنيه خلال شهر أغسطس من عام 2020.

وأرجع الإحصاء، تحسّن إيرادات السكك الحديدية إلى ارتفاع كمية البضائع المنقولة بالقطارات لـ405.7 ألف طن خلال سبتمبر الماضى مقابل 366.4 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 18.3 مليون راكب خلال سبتمبر 2020 مقابل 22.5 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالمولد النبوي

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

الصور

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل فى 3 ساعات (فيديو)

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

رسالة طه حسين للأمير فهد بن عبدالعزيز: قرأت أخبار اليوم وآخر ساعة فضحكت

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»