رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يُلَمِح لتقليل الأنشطة الكنسية: ليس من الحكمة أن تُغلَق البلد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:19 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
طباعة
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من النصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19.

جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى خلاله عظة بعنوان "ثقافة التضرع".

وقال قداسته: "في وقت الشتاء تزيد أدوار البرد والإنفلونزا، من فضلكم انتبهوا جدًا مع دخول الشتاء. مع الحرص البالغ ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والتباعد".

وأضاف: "لا تستهينوا بهذه الأشياء، الأسبوع الماضي توفى اثنان من الآباء الكهنة، لم يستطيع الطب أن ينقذهما  وكان لهذا السبب، فأرجوكم وعلشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا، ليس من الحكمة أن البلد تغلق لأن الناس يجب أن تعيش، فالبديل الوحيد ألا نستهين".

وشدد: "في كل مكان الكمامة باستمرار، واستعمال الصابون والمطهرات باستمرار والبعد. ومع أبسط أعراض ارتاح في البيت حتى لا تكون سببا في مرض الآخرين، هذه الأشياء الصغيرة يا أحبائي مهمة جدًا، وأرجوكم توعوا الآخرين".

وعن البيان الصادر من الكنيسة بخصوص ذات الموضوع، قال قداسة البابا: "بالأمس طلعنا بيان لأجل أن نقلل الأعداد في أنشطة الكنائس وإذا لم توفق الأمور سوف نقلل أكثر، فأرجوكم انتبهوا علشان حياتنا تمر بسلام".

واختتم: "ربنا يحفظكم ويبارك في حياتنا".

موضوعات متعلقة

إطلالة «زملكاوية» لـ وفاء عامر بالجونة

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

«كفى إيذاء لنا».. ملخص خطاب السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

مارست الدعارة دون تمييز.. حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 4 أيام

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل في 3 ساعات (فيديو)

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

رسالة طه حسين للأمير فهد بن عبدالعزيز: قرأت أخبار اليوم وآخر ساعة فضحكت

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»