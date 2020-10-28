البابا تواضروس يُلَمِح لتقليل الأنشطة الكنسية: ليس من الحكمة أن تُغلَق البلد

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من النصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19.جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى خلاله عظة بعنوان "ثقافة التضرع".وقال قداسته: "في وقت الشتاء تزيد أدوار البرد والإنفلونزا، من فضلكم انتبهوا جدًا مع دخول الشتاء. مع الحرص البالغ ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والتباعد".وأضاف: "لا تستهينوا بهذه الأشياء، الأسبوع الماضي توفى اثنان من الآباء الكهنة، لم يستطيع الطب أن ينقذهما وكان لهذا السبب، فأرجوكم وعلشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا، ليس من الحكمة أن البلد تغلق لأن الناس يجب أن تعيش، فالبديل الوحيد ألا نستهين".وشدد: "في كل مكان الكمامة باستمرار، واستعمال الصابون والمطهرات باستمرار والبعد. ومع أبسط أعراض ارتاح في البيت حتى لا تكون سببا في مرض الآخرين، هذه الأشياء الصغيرة يا أحبائي مهمة جدًا، وأرجوكم توعوا الآخرين".وعن البيان الصادر من الكنيسة بخصوص ذات الموضوع، قال قداسة البابا: "بالأمس طلعنا بيان لأجل أن نقلل الأعداد في أنشطة الكنائس وإذا لم توفق الأمور سوف نقلل أكثر، فأرجوكم انتبهوا علشان حياتنا تمر بسلام".واختتم: "ربنا يحفظكم ويبارك في حياتنا".