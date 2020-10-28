«القومى للمرأة» بكفر الشيخ ينظم ندوة عن أهمية المشاركة بالانتخابات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ ندوة عن أهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ودكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى مقرر مناوب فرع كفرالشيخ.حاضر في الندوة الدكتور خالد مجاهد، رئيس قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ، موضحا دور النائب البرلماني والفرق بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأهمية مشاركة المرأة.وأكد مجاهد أن صوت كل من له حق التصويت في الانتخابات أمانة وشهادة يجب ممارستها والحفاظ عليها، والاختيار العاقل والمدروس لصالح الوطن.وحضر الندوة من أعضاء الفرع ماجدة عمر، وعفاف الجمل، وسعيدة كامل، وإيمان بشت، والدكتورة هالة نصر، والدكتورة هبه عبدالحميد، واستهدفت الندوة عدد 28 من الرائدات الريفيات بالمحافظة.