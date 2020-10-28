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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير منطقة الليدو (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:51 م
جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الأربعاء، منطقة عمارات الليدو بمدينة مرسى مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس المدينة، والإدارات المعنية لمتابعة أعمال تطوير المنطقة التى تجرى حاليا للارتقاء بها حضاريًا.

وشهد محافظ مطروح أعمال تركيب الإنترلوك حول العمارات السكنية والتى سيتم الانتهاء منها خلال أسبوع وتركيب شنايش لصرف مياه المطر وفقا لميول مستوى سطح البلاط، موجهًا بضرورة الجودة فى الأعمال ومراجعة أعمال الصرف الصحى وتطهير كافة الشنايش ورفع وتغطية كافة بلاعات الصرف الصحى.

ووجه المحافظ بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة ومراجعة شبكة الصرف بعمارات الليدو القديمة لإجراء الصيانة اللازمة مع توزيع صناديق قمامة مع حفاظ الأهالي عليها بدلا من الحاوية الكبيرة وحصر كافة مطالب الارتقاء بالمنطقة ومد كافة أعمال البنية التحتية قبل أعمال الرصف.

وأكد محافظ مطروح أنه تم إعداد خطة لتطوير مناطق المدينة تباعًا والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات منها عزبة العجارمة والعزبة الغربية والسلام، موجهًا بتمهيد وتسوية الطرق بمنطقة الكيلو 5 طريق مطروح الإسكندرية، وكذلك دراسة الارتقاء بمنطقة عمارات الروضة مع إعادة الشيء لأصله بشوارع عمارات حسن علام تيسيرا على المواطنين.

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