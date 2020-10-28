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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تدين استهداف السعودية بـ 6 طائرات مفخخة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:01 م
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
محمد عمر
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أدانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي، استهداف مناطق مدنية في السعودية عبر 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء اليوم، أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وذلك وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشددت الخارجية على أن أمن الإمارات والمملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

وندد التحالف العربي باستمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

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