وزيرا خارجية روسيا وفرنسا: لا بديل عن التسوية الدبلوماسية في قره باخ

أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والفرنسي جان إيف لودريان، عن قلقهما إزاء استمرار القتال في منطقة كراباج، مؤكدين على عدم وجود بديل للحل الدبلوماسي.وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين اليوم الأربعاء، أنهما "بحثا تطورات الأوضاع في منطقة قره باخ، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء العمليات القتالية المستمرة على نطاق واسع".ودعا الوزيران طرفي النزاع إلى "وقف إطلاق النار بشكل كامل بأسرع ما يمكن وخفض التصعيد".وأضاف بيان الخارجية: "جرى التأكيد على عدم وجود بديل للتسوية الدبلوماسية للنزاع وضرورة اتخاذ خطوات منسقة لاحقا من قبل رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة)".وأكد لافروف ولودريان على ضرورة أن يبدي طرفا النزاع الإرادة السياسية لوقف القتال.وبحث الوزيران كذلك عددا من مسائل جدول الأعمال الثنائي.