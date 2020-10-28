«العناني» يبحث تطوير دير سانت كاترين ورفع كفاءة الخدمات السياحية

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة الأنبا ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، والوفد المرافق له وذلك لتعزيز سبل التعاون ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة وإدارة الدير للانتهاء من أعمال مشروع تطوير الدير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به.حضر اللقاء الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة، وخلال اللقاء استعرض الطرفان كافة المشروعات القائمة، والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير منطقة وادي الدير.وأكد د. أسامة طلعت أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بمشروع تطوير الدير لما له من قدسية وطابع أثري ديني وبيئي خاص، وواحد من الآثار المسجلة على قائمة التراث العالمي.وأشار إلى أن الطرفين أكدا أهمية استكمال كافة أعمال التطوير والتى بدأتها الوزارة منذ سنوات بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمنطقة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير الدير، والمنطقة المحيطة بها، ووضعهما على الخريطة السياحية.جدير بالذكر أن مشروع تطوير دير سانت كاترين، يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة السياحة والآثار، لتنمية وتطوير منطقة جبل موسى، وجبل الصفصافة، والوادي المقدس، بجنوب سيناء، وتتضمن ترميم كنائس الدير، وتطوير مداخل المنطقة، وتحديد مسارات للزيارة، وتوفير خدمات للزائرين.وانتهت الوزارة من أعمال المرحلة الأولى من المشروع من تعبيد الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، وعمل موقف للأتوبيسات السياحية والسيارات، ورفع كفاءة جميع الخدمات بالمنطقة من البازارات والحمامات والعيادة، ووضع نظام تأمين إلكتروني مجهز بأجهزة (x - ray) متصلة بغرفة تحكم، وغرفة مراقبة إلكترونية متصلة بالكاميرات الموجودة بالمنطقة.