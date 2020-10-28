أكرم حسني في المنيل لتصوير «العميل صفر»

يواصل الفنان أكرم حسني، تصوير مشاهده في فيلم "العميل صفر"، اليوم الأربعاء، بعدد من اللوكيشنات الداخلية بمنطقة المنيل.وصور أكرم حوالي أربع أيام من عمله السينمائي الجديد، والذي يقدم خلاله دور عميل سري يقع في العديد من المشاكل والمواقف الكوميدية التي تساعده فيها نيللي كريم خلال أحداث العمل.فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.الفيلم يعد تعاون جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيرًا.