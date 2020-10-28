مُتَحَكِم جديد فى شيكو وهشام ماجد بـ«اللعبة 2»

يصور فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة 2" مشاهدهم ضمن أحداث العمل والذي يخوض بطولته الفنانان شيكو وهشام ماجد والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أحداث الجزء الثاني وهو ظهور متحكم جديد باللعبة مختلف بأحكام مثل الجزء الأول، ولكن الأحكام الجديدة أكثر صعوبة ولا تقارن بالجزء الماضي، حيث يطلب المتحكم الخفي للعبة منهم أن "شيكو وهشام" يتزوجان على زوجتيهما ضمن الأحداث الفنانة مي كساب والفنانة ميرنا جميل، حتى يصلوا في آخر الحلقات إلى المتحكم الخفي الذي يعد مفاجأة للجمهور بالنهاية.و"اللعبة" يشارك في بطولته أحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود.