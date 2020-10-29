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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29-10-2020

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 


وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 29-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم


ويشهد نهار اليوم الخميس طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، ومعتدلًا على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقسًا مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين، تكون حالة البحر الأبيض من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر


درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 31 21
الإسكندرية 29 19
تصل الحرارة في وادى النطرون 29 19
طنطا 30 20
تصل الحرارة في شبين الكوم 31 20
دمنهور 29 20
تصل الحرارة في بلطيم 29 20
مطروح 25 17
تصل الحرارة في السلوم 26 19
سيوة 27 16
تصل الحرارة في بورسعيد 27 23
دمياط 27 21
تصل الحرارة في الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
تصل الحرارة في الاسماعيلية 31 20
السويس 30 21
تصل الحرارة في العريش 28 21
رفح 27 20
تصل الحرارة في راس سدر 31 22
نخل 31 19
تصل الحرارة في نويبع 33 25
طابا 33 23
تصل الحرارة في كاترين 28 16
الطور 30 21
تصل الحرارة في شرم الشيخ 34 25
الغردقة 33 24
تصل الحرارة في مرسى علم 33 24
الفيوم 32 20
تصل الحرارة في بنى سويف 33 19
المنيا 33 19
تصل الحرارة في أسيوط 34 18
سوهاج 35 19
تصل الحرارة في قنا 37 21
الأقصر 38 23
تصل الحرارة في أسوان 38 22
إدفو 38 21
تصل الحرارة في أبوسمبل 37 20
الوادى الجديد 36 21
تصل الحرارة في شلاتين 36 24
أبورماد 35 25
تصل الحرارة في حلايب 33 25
رأس حدربة 33 26

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