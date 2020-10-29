تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29-10-2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم









حالة الطقس اليوم

ويشهد نهار اليوم الخميس طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، ومعتدلًا على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقسًا مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحرين، تكون حالة البحر الأبيض من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة العظمى - الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 19

تصل الحرارة في وادى النطرون 29 19

طنطا 30 20

تصل الحرارة في شبين الكوم 31 20

دمنهور 29 20

تصل الحرارة في بلطيم 29 20

مطروح 25 17

تصل الحرارة في السلوم 26 19

سيوة 27 16

تصل الحرارة في بورسعيد 27 23

دمياط 27 21

تصل الحرارة في الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

تصل الحرارة في الاسماعيلية 31 20

السويس 30 21

تصل الحرارة في العريش 28 21

رفح 27 20

تصل الحرارة في راس سدر 31 22

نخل 31 19

تصل الحرارة في نويبع 33 25

طابا 33 23

تصل الحرارة في كاترين 28 16

الطور 30 21

تصل الحرارة في شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 24

تصل الحرارة في مرسى علم 33 24

الفيوم 32 20

تصل الحرارة في بنى سويف 33 19

المنيا 33 19

تصل الحرارة في أسيوط 34 18

سوهاج 35 19

تصل الحرارة في قنا 37 21

الأقصر 38 23

تصل الحرارة في أسوان 38 22

إدفو 38 21

تصل الحرارة في أبوسمبل 37 20

الوادى الجديد 36 21

تصل الحرارة في شلاتين 36 24

أبورماد 35 25

تصل الحرارة في حلايب 33 25

رأس حدربة 33 26 وننشر في « الدستور » تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 29-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد نهار اليوم الخميس طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، ومعتدلًا على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقسًا مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرين، تكون حالة البحر الأبيض من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.درجات الحرارة العظمى - الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 31 21الإسكندرية 29 19تصل الحرارة في وادى النطرون 29 19طنطا 30 20تصل الحرارة في شبين الكوم 31 20دمنهور 29 20تصل الحرارة في بلطيم 29 20مطروح 25 17تصل الحرارة في السلوم 26 19سيوة 27 16تصل الحرارة في بورسعيد 27 23دمياط 27 21تصل الحرارة في الزقازيق 31 20المنصورة 30 20تصل الحرارة في الاسماعيلية 31 20السويس 30 21تصل الحرارة في العريش 28 21رفح 27 20تصل الحرارة في راس سدر 31 22نخل 31 19تصل الحرارة في نويبع 33 25طابا 33 23تصل الحرارة في كاترين 28 16الطور 30 21تصل الحرارة في شرم الشيخ 34 25الغردقة 33 24تصل الحرارة في مرسى علم 33 24الفيوم 32 20تصل الحرارة في بنى سويف 33 19المنيا 33 19تصل الحرارة في أسيوط 34 18سوهاج 35 19تصل الحرارة في قنا 37 21الأقصر 38 23تصل الحرارة في أسوان 38 22إدفو 38 21تصل الحرارة في أبوسمبل 37 20الوادى الجديد 36 21تصل الحرارة في شلاتين 36 24أبورماد 35 25تصل الحرارة في حلايب 33 25رأس حدربة 33 26

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.