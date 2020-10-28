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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عرض الأم في واقعة «رضيع طوخ» على الطب الشرعي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:27 م
واقعة رضيع طوخ
واقعة رضيع طوخ
كتب صلاح حسنى
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أمرت نيابة طوخ، بعرض الأم في واقعة الرضيع الذي لقي مصرعه جوعا على الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت تطعم طفلها طبيعيا وآخر مرة تم إطعامه أو صناعيا، حيث ادعت أنها تطعمه صناعيا.

وقالت والدة الطفل أنس، إن سبب تركها لنجلها كان خارجا عن إرادتها وكانت تخشى الاطمئنان عليه من رد فعل زوجها والعائلة.

وأكدت أسرة الأم، أنها لن تترك حق أنس، مشيرة إلى أن ابنتهم عانت كثيرا من هذه العائلة.

وكانت النيابة العامة بطوخ بمحافظة القليوبية، قد أمرت اليوم بتسليم الطفل "مروان" إلى جدته لأمه، بعد قرارها بتجديد حبس الزوجين في الواقعة ووجهت للوالدين 4 اتهامات، الأولى: القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والآخر: التسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، والثالث: تعريض طفل للخطر، والرابع: تعريض طفل للخطر لم يبلغ 7 سنوات، بتركة بمكان خال من الآدميين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، يفيد ورود بلاغ من "ع. ح"، عامل، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس.ع.ع"، 4 أشهر، داخل مسكنه، متهما زوجته "ا.ش.ع.ن"، 24 عاما، بترك صغيرهما وحيدا حتى توفي.

وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيتة في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه في تاريخ 17 من أكتوبر الجاري، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.

وأضافت تحريات المباحث أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركا الرضيع داخل الشقة وحيدا، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقادا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله.

وبسؤال والدة الطفل المتوفي، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها، بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في اتهام الوالدين بالإهمال الذي تسبب في وفاة رضيعهما.

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