«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

ظهرت الراقصة الاستعراضية البرازيليّة لوردينا في مقطع رقص جديد مع كل من حمو بيكا وعمر كمال، على منصات التواصل الاجتماعي، وهما داخل أحد الاستديوهات.وقامت لوردينا بالرقص على أنغام الثنائي بفستان أحمر يشبه الذي ارتدته من قبل في مقطعيها الشهيرين اللذين تداولهما الملايين مؤخرًا بأحد مراكز التجميل الخاصة وبعدها مع المطرب محمود الليثي، عندما رقصت على أغنية "إخواتي"، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا.الراقصة البرازيلية كانت من أبطال ألعاب القوى في البرازيل قبل قدومها إلى مصر منذ سنوات واحترافها الرقص الشرقي، وكانت تتقاضى أجرا يبلغ 15 ألف جنيه في الأفراح، واحتفلت مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على "إنستجرام" إلى 200 ألف متابع، وبعد انتشار الفيديو تخطى عدد متابعيها 350 ألفا في أقل من 24 ساعة.