مد غلق محمية رأس محمد أمام الزائرين لمدة 5 أيام

أخطرت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر بمد غلق محمية رأس محمد أمام الزائرين لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك بتوجيهات من الإدارة العامة للمحميات بسيناء.وحذرت الغرفة أعضاءها من عدم تنظيم أي أنشطة للغَوص والسنور كلينج بالمحمية لحين انتهاء أعمال المسح وتقييم الخطر بالمنطقة.يشار إلى أنه قد تعرض 3 أشخاص الأحد الماضي لهجوم سمكة قرش بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ ما نتج عنه إصابات بالغة لهم، وذلك أثناء ممارستهم رياضة السباحة السطحية، السنور كيلنج، بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد تقوم وزارة البيئة بالتحقيق فى الواقعة، وتم اتخاذ قرار الغلق كإجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم.