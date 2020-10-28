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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثالث.. حملات مكبرة بالإسكندرية لنقل الباعة الجائلين (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:23 م
حملات نقل الباعة
حملات نقل الباعة الجائلين
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة إزالة مكبرة لليوم الثالث على التوالي بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين بالشارع، وذلك لبدء عملية نقل البائعين إلى باكيات سوق شارع ٣٠ وتشغيله.

وقامت الأجهزة المعنية بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام وإحداث تكدس مروري، وتم رفع كافة الإشغالات التي تعيق المارة والمرور بالشارع، والإعلانات المخالفة والسقوف والتند المخالفة بشارع القاهرة ومصادرة كافة المخالفات والتحفظ عليها.

يأتي هذا فى إطار تنفيذ خطة محافظة الإسكندرية لإزالة كافة الأسواق العشوائية، بعد توفير البديل لها بما يليق بمكانة الإسكندرية وعودتها لسابق عهدها.

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