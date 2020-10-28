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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مدير الاستقبال بمستشفى بدر المركزى بالبحيرة متأثرًا بكورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:25 م
مدير الاستقبال بمستشفى
مدير الاستقبال بمستشفى بدر المركزي
البحيرة معوض هويدى
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شهدت محافظة البحيرة، حالة وفاة جديدة لأحد أبطال الجيش الأبيض، الذين يتصدون ببسالة وشجاعة لجائحة فيروس كورونا.

وتوفي الدكتور هاني يحيى عبد القادر السخن، مدير الاستقبال وأخصائي التخدير بمستشفى بدر المركزي، عن عمر يناهز 40 عامًا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت نقابة أطباء البحيرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، الفقيد، بخالص الأسى، شهيد من شهداء كورونا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، وجميع العاملين بالقطاع الصحى ببالغ الحزن والأسى، الدكتور الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

كما نعت الإدارة الصحية بمركز بدر والعاملين، ببالغ الحزن والأسى الدكتور الفقيد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

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