جامعة طنطا تشارك في خطة مواجهة الموجة الثانية لـ«كورونا»

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا، فى الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر ديوان عام محافظة الغربية، لوضع خطة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا"، بدعوة كريمة من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات.وأشار الدكتور كمال عكاشة إلى أن هذه المشاركة تأتي فى إطار الدعم اللوجيستى والمادى والمعنوى الذى تقدمه جامعة طنطا بالتعاون مع محافظ الغربية لخدمة أهالي الغربية، حيث تضمن الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، بما في ذلك مراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وكيفية اكتشاف الحالات والتعامل مع الحالات المشتبه فيها.شارك في الاجتماع اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومجموعة من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف، ووكلاء الوزارات، ومجموعة كبيرة من القيادات الأمنية بالمحافظة.