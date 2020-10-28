«القومي للمرأة» يناقش خطة عمل حملة مناهضة العنف ضد المرأة

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضواتها وأعضائها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأكدت الدكتورة سوزان القلينى، أن الاجتماع تضمن مناقشة خطة عمل اللجنة خلال حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس كل عام خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر.وأضافت أن الخطة تضمنت مقترحات بتنظيم ثلاث ندوات افتراضية حول الجرائم الإلكترونية وإدارة وسائل التواصل الإجتماعي، وندوة أخرى خاصة لمناقشة مشروعات تخرج طلبة كليات الإعلام حول أشكال العنف ضد المرأة، ومناقشتها، وتكريم صاحبة أفضل مشروع تخرج، وأضافت أن الندوة الثالثة هي ندوة عامة بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والكتاب وعلماء الدين لمناقشة مناهضة أشكال العنف ضد المرأة، بهدف ترويج الفكرة داخل البرامج الحوارية التي تعرض على الشاشات.