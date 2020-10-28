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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيتر ميمي يدخل مرحلة اختيار ملابس وأماكن تصوير «الاختيار 2»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:20 م
الاختيار 2
الاختيار 2
محمد مجدي
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بدأ المخرج بيتر ميمي في التحضيرات النهائية التي تسبق انطلاق تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار 2"، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلمت "الدستور"، أن العمل بدأ صناعه في اختيار الملابس الخاصة بالشخصيات داخل استديوهات النحاس، ليصبح جاهزا للتصوير بشكل كبير، كما تم اختيار عدد من اللوكيشنات الخاصة بتصوير العمل بعدة أماكن من ضمنها الغردقة ومحمية وادي دجلة وصحراء أكتوبر وغيرهما.

ويتناول العمل إحدى قصص النجاح في الجيش والشرطة في الوقوف ضد الإرهاب وقد وقع عليه بشكل رسمي كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي ومحمد فراج وجار اختيار بطلة المسلسل وهي من الجيل الصاعد وتم كتابة العمل بواسطة هاني سرحان.

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