«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»

عرض المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عرض كتاب "طه حسين.. من الشاطئ الآخر" قدمه الدكتور سامي سليمان، أستاذ النقد العربي الحديث بجامعة القاهرة، في ذكرى وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (15 نوفمبر 1889 - 28 أكتوبر 1973م).وقال الدكتور سامي سليمان خلال اللقاء، إن الكتاب يرصد كتابات الدكتور طه حسين نصوصه بالفرنسية، وهو كتاب جمعه ودرسه الدكتور عبدالرشيد الصادق محمودي، وهي كتابات بذل الدكتور محمودي جهدا كبيرا فى جمعها مستعينا ببعض أفراد أسرة الدكتور طه حسين، وبعض المتخصصين فى الأدب العربى الحديث مثل الدكتور علي شلش، حيث جمع هذه الكتابات من الدوريات والمحاضرات واللقاءات التي أجراها الدكتور طه حسين وهي منشورة بالفرنسية وهو ما قام بترجمتها.