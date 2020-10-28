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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ندوات لمزارعي الوادي الجديد للتوعية بأهمية الري الحديث (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:18 م
ندوات لمزارعي الوادي
ندوات لمزارعي الوادي الجديد
عبدالناصر محمد
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نظّم فريق عمل منظومة تحديث الري الحقلي بوزارة الزراعة ندوة إرشادية موسعة بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالخارجة محافظة الوادى الجديد، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، بحضور عدد من التنفيذيين بمديريّة الزراعة، وممثلي الشركات العاملة في مجال تحديث الري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة توعية المزارعين بفوائد وأهمية تحديث منظومة الري، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

واستعرض فريق العمل أهمية المشروع وفوائده على المزارعين، وأثره على زيادة الإنتاجية، وزيادة دخولهم، فضلا عن ترشيد استخدامات المياه، كما اشاروا الى آليات تنفيذ المنظومة، كذلك النقاط الخاصة بالتحديث ونظام التمويل البنكي، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين في هذا المجال.

أشار فريق العمل إلى أن منظومة الري المطور ستقلل الهدر من المياه، كذلك تكاليف الكهرباء، ما يمكن المزارعين من زراعة كامل مساحة الأرض شتاء وصيفا، ولفتوا الى تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم ومتابعة تنفيذ منظومة تحديث الري مع أجهزة الحكم المحلي، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للمزارعين لدعم وتنفيذ المنظومة بالشكل الذي ينتفع به ويحقق الاستدامة.

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