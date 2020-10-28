«أمهات تصنع المستحيل» تطالب النواب الاهتمام بملف المرأة والطفل بعد الطلاق

طالبت لمياء بسيونى، مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل، أعضاء مجلس النواب بأن يضعوا نصب أعينهم المرأة والطفل بعد الطلاق، وكذلك النظر إلى النفقات الزهيدة التي بعضها لا تتجاوز المائة جنيه، وإلى سنوات ضائعة بين أروقة المحاكم والأقسام ما بين الحصول على حكم وتنفيذه في قضايا الأسرة والطفل.كما طالبت لمياء، بنظرة إلى الأطفال المحتجزة من قبل الطرف غير الحاضن حضانة الأم المهدرة والضائعة لعوار القانون وصعوبة التنفيذ، وإلى قضايا الطلاق للضرر حيث إن من الصعب إثبات الطلاق الواقع على المرأة، مؤكدة أنه من واقع احصائيات للحملة فإن هناك ٩٠% من حالات الخلع هي في الواقع قضايا طلاق للضرر ويصعب الإثبات، وأن الطفل والمرأة فى مصر يتعرضون إلى معاناة شديدة بعض الطلاق وظلم واضح، وهو ما يتطلب ضرورة رفعه عنهم.وأشارت إلى أن المرأة تعانى أشد المعاناة بداية من إثبات الدخل إلى تنفيذ الأحكام، متمنية أن نرى عدالة ورحمة للضعفين المرأة والطفل وأن يحذو حذو الرئيس فى اهتمامه وحرصه على رفعة شأن المرأة، فالمرأة أكثر من نصف المجتمع، فهى من تربى النصف الآخر.