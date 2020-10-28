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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على المتهمين بقتل «شيخ» والتمثيل بجثته بالمنيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:17 م
القبض
القبض
نجلاء فتحي
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نجحت وحدة مباحث أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، في إلقاء القبض على المتهمين بقتل الداعية الإسلامي جمال حمدي والتمثيل بجثته.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتغيب الشيخ جمال حمدي مقيم بعزبة جوارجي وبعد عدة أيام من اختفائه عُثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الشرقاوي، والرائد محمد بكر رئيس مباحث أبوقرقاص، والنقباء إسلام زين ومحمد زيدان ومحمد عبدالعظيم ومحمد إسماعيل والملازم أول مروان نصر، جرى كشف ملابسات الحادث.

وتوصلت التحريات، إلى أن "علي. أ"، فلاح، مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 جنايات ونجليه، أحدهما هارب من 3 جرائم قتل واستعراض قوة، و7 أشخاص آخرين، قطعوا الطريق على الشيخ أثناء ذهابه إلى العزاء خارج القرية واقتادوه إلى أرض زراعية يمتلكونها وقيدوه وخنقوه ثم انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى مزقوا جسده لأشلاء، ثم ألقوا ببعض أجزاء منها (القدم والذراع) في ترعة سري باشا على أطراف قرية (جوارجي) مسقط رأس الشيخ.

وأوضحت تحريات البحث الجنائي، أن الانتقام الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة، إذ تبين أن الشيخ القتيل ساعد نجلة المتهم الرئيسي في الهروب من القرية للزواج من أحد الأشخاص بعدما رفض والدها ذلك؛ الأمر الذي أثار حفيظته وأشقائها، فقرروا الانتقام منه وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، وبعد عدة أشهر تمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الرئيسين هما (ع. ا) ونجله محمد وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق والتصرف.

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