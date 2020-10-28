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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تنفى إلغاء الحجر المنزلى للمسافرين العائدين من الخارج

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:19 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
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نفى مركز التواصل الحكومي الكويتي صحة ما يتم تداوله من أخبار، بشأن إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين العائدين إلى الكويت من الخارج.

وأكد (التواصل الحكومي) الكويتي -في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم أن إجراءات الحجر المنزلي للعائدين من السفر لا تزال قائمة، ولم تصدر أي قرارات جديدة من السلطات الصحية حتى الآن.

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