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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد الجمعيات: تنسيق مع «التضامن» لحصر الحضانات غير المرخصة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:13 م
الدكتور طلعت عبدالقوي
الدكتور طلعت عبدالقوي
ولاء جمال
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قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك لجنة تنسيقية مشكلة لحصر الحضانات غير المرخصة وبحث احتياجات الحضانات الأهلية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشاكل الحضانات غير المرخصة وتقنينها، نظرًا لأهميتها فى تعليم الأطفال خلال المرحلة العمرية من سن 0 - 4 سنوات.

وأضاف عبدالقوي، في تصريحات الأربعاء، أن وزارة التضامن اتخذت عدة إجراءات لحماية الأطفال بالحضانات من فيروس كورونا مع تشديد الرقابة عليها وإغلاق من لم يلتزم بالتعليمات التي وضعتها الوزارة.

فيما أكدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، أن خطة الوزارة لتقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانيًا، وميكنة المنظومة بالكامل، إضافة إلى تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقًا لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياسًا بعدد الأطفال في الفئة العمرية ذات الصلة، وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية لصغار الموظفين.

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