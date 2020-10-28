عودة مياه الشرب لقرى بلانة بأسوان بعد القضاء على بقعة زيت بنهر النيل

انقطعت مياه الشرب بقرى بلانة بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، إثر ظهور بقعة زيتية أمام المأخذ بنهر النيل.ومن ناحيته قال عصام قلاش نائب مدير فرع نصر النوبة، إن انقطاع المياه اليوم بقرى بلانة كان بسبب ظهور بقعة زيتية أمام المأخذ بنهر النيل، وتم التعاون مع الجهات المختصة وتم القضاء عليها وتشغيل المياه، كما أنه تم منذ ساعات قليلة ضخ المياه من خلال محطة مياه الشرب فطيرة بعد الانتهاء من عطل مفاجئ.واستكمل أن هناك متابعة من المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأعمال الصيانة بفطيرة اليوم، وأنه يتابع بشكل يومى الجهود التى تجرى حاليا بمحطة مياه فطيرة، وخط 700 مم فطيرة وادى العرب، وخط 600 مم وادى العرب نصر النوبة، بالإضافة إلى محطة مياه عنيبة الجديدة، وسيتم الانتهاء من مشكلات المياه بنصر النوبة.