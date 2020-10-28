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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جو بايدن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:57 م
جو بايدن يدلي بصوته
جو بايدن يدلي بصوته
محمد عمر
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أدلى جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بصوته اليوم، في ولاية ويلمينغتون قبل موعد الانتخابات الرئاسية الذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر.

وسبق أن أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافس بايدن بصوته في الاقتراع المبكر يوم السبت الماضي في ولاية فلوريدا.

وقال بايدن، في وقت سابق إن الولايات المتحدة في مفترق طرق، داعيا الأمريكيين لإنهاء الفوضى التي صنعها ترامب، قائلا: "أمريكا في مفترق طرق، يمكننا اختيار 4 سنوات أخرى من الفوضى التي يصنعها ترامب والانقسام الذي يتسبب فيه أو يمكننا اختيار مسار مختلف عن الذي نعيشه في عهد ترامب هو مسار النور والأمل".

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