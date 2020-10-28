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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الغربية» تشن حملات كبرى لضبط السوق الدوائية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:12 م
حملات كبرى لضبط السوق
حملات كبرى لضبط السوق الدوائي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شنت الإدارة العامة للصيادلة بالغربية، حملة مكبرة لضبط سوق الدواء أسفرت عن ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بنطاق مدينة طنطا دائرة قسم أول بكميات ١٣٢٤٠ عبوة بلغت قيمتها التقديرية ٧٩٢٧٣٠ تقريبا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضبط سوق الدواء حيث تشكلت حملة بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم والتفتيش الصيدلى بالإدارة العامة للصيدلة برئاسة د.خالد أصيل.

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