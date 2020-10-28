شعير يثمن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية: يجذب الاستثمار للبلاد

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن قرار إعفاء المصانع من الضرائب العقارية يعد أهم القرارات الإيجابية التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة.أضاف شعير، لـ«الدستور»، أنه حتى تصبح الدولة قبلة للاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية لا بدّ من اتخاذ حزمة قرارات داعمة ومشجعة للصناعة في مصر مثل إلغاء الضرائب العقارية، والذي بدوره يسهم في زيادة تنمية وتعزيز الصناعة المحلية.وأوضح أنه لا بد من وضع خطة صناعية جيدة وإصدار مزيد من القرارات المحفزة للصناعة في أصعب الظروف، تحسبًا لحدوث موجة أخرى من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.