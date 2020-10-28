إليسا تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

احتفلت الفنانة اللبنانية اليسا مع جمهورها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عبر حسابها بموقع إنستجرام.وكتبت إليسا عبرقائلًة: "أحر التمنيات بعيد المولد النبوي الشريف لكل العالم العربي، وللبنان، على أمل إنو هالعيد يعيد شوي من الأمل المفقود بأيامنا، ويحمل السعادة والصحة والأمان لكل الناس بكل الأوطان العربية وعقبال كل سنة".إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972 تلقت تعليمها الأولي في مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطلات، ثم التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دراستها الجامعية.