رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3985 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 207 آلاف و718 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ ثلاثة ملايين و55 ألفا و126 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى ثلاثة آلاف و506 حالات.

كما تم تسجيل 2885 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 171 ألفا و591 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

تنتهى آخر نوفمبر.. مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء

تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2020

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

الحكومة توافق على خطة تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

«الأبد هو الآن».. معرض فنى تحتضنه منطقة الهرم لـ«فنون مصر»

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشئون الثقافية

«لن أتسبب في حلها».. حين رفض طه حسين أن يكون نقيبًا للصحفيين

افتتاح معرض «حليم يعقوب» بقاعة أبونتو