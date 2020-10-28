الجزائر تنتقد صفقة الإفراج عن 200 إرهابي بمالي

انتقدت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، صفقة الإفراج عن أكثر من 200 إرهابي بدولة مالي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين.وكشفت الوزارة في موقعها الرسمي أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، قامت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء، بولاية تلمسان غرب الجزائر بإلقاء القبض على الإرهابي مصطفى درار.وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح المعني، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، بداية الشهر الجاري بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاث رهائن أوروبيين.وكانت فرنسا قد ضغطت، بحسب تقارير إعلامية، بقوة لإطلاق سراح 200 إرهابي مقابل الإفراج عن ثلاث رهائن أوروبيين بينهم إيطاليان وصوفي بيترونين التي أعلنت إسلامها وتغيير اسمها إلى مريم، إلى جانب المعارض المالي صومايلا سيسي.وقالت الدفاع الجزائرية "إن هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".