جميلة عوض بـ«فستان قصير» في الجونة

تألقت الفنانة الشابة جميلة عوض على الريد كاربت فى اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.وارتدت النجمة الشابة فستان قصير مرصع بـ"الترتر" ذو أكمام طويلة وجوانتى من نفس قماش الفستان، الأمر الذى أثار إعجاب الحاضرين.وتعيش الفنانة جميلة حالة من النجاح، وذلك بعد عرض حلقات مسلسل "إلا أنا.. لازم أعيش" والتى تجسد فيه معاناة الفتيات من البهاق.ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، لتميزه بالعديد من القصص الإنسانية، وهو المسلسل الذى يقوم به مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، ونشرت جميلة عوض، صورتها من المسلسل، لتبدو شخصية مصابة بمرض "البهاق" الجلدى، والذى يغير من لون الوجه والجسد، وعلقت جميلة عوض على الصورة قائلة: "حاجات كتير بتحصلنا.. ظروف مخترنهاش.. بتكسرنا وتكسر كل فرحة جوانا".