رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير داخلية النمسا: تزايد عدد الإصابات بكورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:23 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
أ ش أ
طباعة
أكد كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي، تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تقليص الاتصالات الاجتماعية هو مساهمة يمكن أن يقدمها كل فرد.

وأوضح الوزير فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن المسئولية عن التعايش الاجتماعي ستظهر الآن من قبل أولئك الذين يتخلون عن الحفلات والاحتفالات، مشيرا إلى أن النمسا دولة قوية بدعم الشعب، لافتا إلى أهمية الدفاع عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الوباء وحمايتهم بشكل مستقل.

وأضاف في تصريحاته - بمناسبة احتفال البلاد بعيد الهالوين- أن أولئك الذين يبقون في المنزل يتصرفون بمسئولية، مشيرا إلى ضرورة التصرف بمسئولية في "ليلة الهالوين" والبقاء في المنزل وأن الشرطة ستتواجد بشكل متزايد في الأماكن العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كفى إيذاء لنا».. ملخص خطاب السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2020

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

الحكومة توافق على خطة تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

«الأبد هو الآن».. معرض فنى تحتضنه منطقة الهرم لـ«فنون مصر»

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشئون الثقافية

«لن أتسبب في حلها».. حين رفض طه حسين أن يكون نقيبًا للصحفيين

افتتاح معرض «حليم يعقوب» بقاعة أبونتو