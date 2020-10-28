رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:56 م
الطفل صاحب قلبي مليان
الطفل صاحب قلبي مليان بحكايات
حسام الضمراني
طباعة
الطفل يحيي مصطفي فتحي، الطالب فى الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، وقع عقد أول قصصه مع دار حروف للنشر وهي بعنوان "قلبي مليان بحكايات"، وهى تستعرض تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخري مثل الطيور والحيوانات الحشرات.

يحيي مصطفي فتحي عن قصته الأولي يقول، إن القصة هى عبارة عن استعراض لتجربة شخص يتحول إلى 5 حيوانات منها: "عصفور، حمار، نحلة، كلب" ويروى خلالها كل منهم قصته فمثلا قصة "الحمار" هى تعبر عن مدى ذكاء هذا الحيوان وكيف يستخدمه الفلاحين فى أعمالهم ويعتمدون عليه، أما قصة النحلة فهي تروي كيف هي منظمة فى عملها المتعلق ببناء خليتها وجلب العسل بانتظام مثل الإنسان.

مؤلف القصة يتابع حديثه لـ"الدستور"، قائلًا: "أما عن قصة الكلب فهي تعبر عن مدى وفائه وإخلاصه وهي بعض صفات الإنسان، أما عن قصة العصفورة فهي تتلخص فى قدرتها على السفر مثلما يسافر الإنسان عبر الطيران".

وبسؤاله عن تجربته الأولى فى كتابة القصص، قال إن والده وهو كاتب صحفي من أبرز ما شجعه على اتخاذ هذه الخطوة، معبرا عن أمله فى أن يستمر فى كتابة القصص وأن يعمل فى الكبر صحفيا وكاتبا للقصص الموجه للأطفال وللكبار.

وعن أبرز قراءاته، قال صاحب قصة "قلبى مليان بحكايات"، إن قراءته لمجلات "سمير وميكي وعلاء الدين"؛ إضافة إلى الاستماع إلى القصص التي يرويها إليه والده، كانت بمثابة المحفز للكتابة.

الكاتب الصحفي مصطفى فتحي، يقول عن تجربة ابنه، إن رحلة الكتاب كانت مجهدة، خاصة عند مساعدته لكي يكتب قصته بلغة راقية وشيك لكن تفضل طفولية وبسيطة في نفس الوقت، ومن غير تدخل منه يضيع إحساسه بالكلمة التي هي من أجمل الأشياء، وأن كان هناك بعض الأشخاص كانوا داعمين لمثل هذه التجربة خاصة وأن كل منهم يشكل نموذجا ملهما فى علاقتهم بأبنائهم؛ أبرزهم "مروة رخا، ويسرا غازي، وعمر عبدالمقصود، والناشر محمد القطان الذي تحمس للفكرة وقرر أن يوقع مع ابنه عقد نشرها، إضافة إلى ابنه الثاني عيسى شقيق يحيى الذي كان سعيدا بقصة أخيه".

موضوعات متعلقة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مارست الدعارة دون تمييز.. حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 4 أيام

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

صعود جبل الجلالة.. إرادة ياسين تصنع المستحيل في 3 ساعات (فيديو)

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»

رسالة طه حسين للأمير فهد بن عبدالعزيز: قرأت أخبار اليوم وآخر ساعة فضحكت

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

«القومي للترجمة» يستعرض كتاب «طه حسين من الشاطئ الآخر»