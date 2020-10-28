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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد ورش صناعة الفركة والفخار بمركز نقادة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:58 م
حازم عمر
حازم عمر
قنا: إسلام البكري
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تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، عددا من ورش صناعة الفركة والفخار بمركز نقادة رافقة محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية بمركز نقادة، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

حيث تفقد حازم عمر 3 ورش لصناعة الفركة تابعة للجمعيات الأهلية وورشتين لصناعة الفخار خاصة بالأهالى بها مراحل صناعة الفركة والفخار والإنتاج النهائى لكل صناعة، مشيرا إلى أهمية مشروعات الصناعات اليدوية والتى تدر دخلا وفيرا على الأسرة المصرية، مؤكدا على توفير كافة صور الدعم لتلك المشروعات الصغيرة وإقامة معارض لتسويق منتجاتها على مستوى الجمهورية والتصدير للخارج، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تنظيم جناح بمعرض "تراثنا" الذى تم تنظيمه مطلع أكتوبر الجارى لعرض منتجات الفركة به.

والتقى نائب المحافظ بالعاملين والعاملات بتلك الصناعات وأشاد بمدى حرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب على إنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا على أهمية التوسع بتلك الصناعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن ويزيد الدخل الاقتصادي للأسر الريفية.

وأكد حازم عمر أن المحافظة لديها خطة طموحة للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية للدفع بالاقتصاد إلى الأمام وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لإقامة تكتل لصناعة الفخار وتوفير مساحات مناسبة لإنشاء ورشهم وتوفير المعدات الحديثة وأفران الحرق بالغاز حفاظًا على البيئة.

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