ميريام فارس تضع مولودها الثاني «في السر».. وهذا اسمه

رزقت الفنانة ميريام فارس بمولودها الثاني"داف ميتري"، وشاركت هذا الخبر مع معجبيها من خلال نشر مقطع فيديو له على "إنستجرام"، ممسكةً بيد ابنها.وعلقت ميريام قائلة: "صحيح أنّك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنّه راح خبيك بعيوني"، كاشفة عن موعد ولادته وهو 20 أكتوبر.جدير بالذكر أن ميريام لديها ابن واسمه "جايدن"، وأصبح لديها ولدان صغيران من زوجها، الذي لم ترغب حتى الآن في الكشف عن هويته.