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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في كندا تتجاوز 225 ألفًا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:15 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في كندا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا، إلى 225 ألفا و703 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى عشرة آلاف و52 حتى صباح اليوم.

وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 189 ألفا و350 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 39 أسبوعا تقريبا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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