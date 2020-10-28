وزير البترول يكلف برئيس جديد لمشتقات الغاز

أصدر المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس رأفت أحمد عبدالخالق فرج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة لمشتقات الغاز "UGDC" اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، وذلك لخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني.كما أصدر وزير البترول قرارًا بشغل المهندس وائل علي أحمد عبدالرحمن وظيفة مدير عام عمليات الشركة المتحدة لمشتقات الغاز اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020.