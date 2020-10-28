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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البحرين وأمريكا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:58 م
حمد بن عيسى آل خليفة
حمد بن عيسى آل خليفة
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أشاد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو متواصل في جميع المجالات، لاسيما ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي كبلدين صديقين وحليفين تجمعهما علاقات تاريخية عميقة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأنه قد جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في قصر الصخير، بمناسبة زيارته المملكة، واستعرض معه الروابط التاريخية العريقة وسبل تطويرها وتنميتها، مؤكدا أن العلاقات "البحرينية- الأمريكية" مبنية منذ عقود على الثقة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تحقيق أهداف ومصالح البلدين الصديقين.

وجرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أعرب العاهل البحريني عن تقديره لجهود الوزير مارك إسبر في تعزيز علاقات التعاون البحرينية الأمريكية في الجوانب العسكرية والدفاعية.

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