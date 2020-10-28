الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب فى حادث تصادم بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في حادث تصادم أتوبيس وسيارتين بشارع مصطفى النحاس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق مصطفى النحاس بمدينة نصر بوقوع حادث مرورى بين أتوبيس وسيارتين، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.وبالفحص تبين أنه أثناء سير سائق الأتوبيس بالطريق بسرعة عالية، اختلت عجلة القيادة من بين يده واصطدم بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكى متوقفة بجوار الرصيف مما أدى لتهشمهم، وإصابة شخص تم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث واعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.