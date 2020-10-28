إصابة 6 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا، اليوم الأربعاء، وتم تحرير المحاضر اللازمة بتلك الوقائع.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث طرق، منها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توكتوك بآخر، بمركز مطاي، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة بتوكتوك بمركز أبوقرقاص، وإصابة أمين شرطة في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة.تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.وفي سياق آخر، تم نقل طالبة تدعى "ن م م" 19 سنة، طالبة، مقيمة بمركز العدوة، المنيا، عقب إصابتها بحالة تسمم غذائى إثر تناولها وجبة غذائية فاسدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.