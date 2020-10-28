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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تدعو الدول الأعضاء لمضاعفة اختبارات كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تبادل البيانات الخاصة بمرض "كوفيد19-"، بشكل فعال، وضمان توافق تطبيقات التتبع المختلفة المستوى الأوروبي، وتبني اختبارات مستضدات سريعة في الوقت الذي تجتاح فيه الموجة الثانية من الوباء أوروبا بقوة.

والمستضد في علم المناعة هو مادة تثير إنتاج واحد أو أكثر من الأجسام المضادة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين: "الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات"، وحذرت مواطني الاتحاد الأوروبي بمقاومة الملل، فيما يتعلق بإجراءات احتواء الفيروس سيكون عيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام مختلفا".

وتأكد أكثر من 1.1 مليون إصابة في أوروبا الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي ببروكسل.

وأضافت فون دير لاين "من الواضح أن استراتيجيات الخروج كانت سريعة جدا بشكل جزئي لا نعرف هل ستكون هذه هي الموجة الأخيرة".

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