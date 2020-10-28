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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يهاجم الحكومة الصينية في ختام زيارته سريلانكا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:43 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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ندّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، بالحكومة الصينية التي وصفها بأنها "مفترسة"، خلال رحلة تهدف لتعزيز العلاقات مع سريلانكا التي تلقت أخيرا استثمارات ضخمة ودعمًا دبلوماسيًا من بكين.

وجدّد بومبيو هجومه على الصين بعد محادثات مع رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بشأن التعاون الأمني لإبقاء الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهندي مفتوحة جنوب سريلانكا.

وقال بومبيو للصحفيين، في ختام زيارته التي استغرقت 12 ساعة، وهي المحطة الثانية في جولة تشمل أربع دول، إنّ "سريلانكا ذات السيادة القوية شريك استراتيجي قوي للولايات المتحدة على المسرح العالمي".

ووصف بومبيو كيف قدمت واشنطن تدريبات عسكرية للجزيرة الآسيوية، ومنحتها مؤخرًا سفينتين لخفر السواحل، في مقارنة مع ما تتلقاه سريلانكا من الصين.

وصرّح بومبيو بأن "الحزب الشيوعي الصيني مفترس"، لترد السفارة الصينية في كولومبو وتنشر على "تويتر" صورة ترويجية للعبة الفيديو الشهيرة "الفضائيين ضد المفترسين".

وكتبت: "معذرة الوزير بومبيو، نحن منشغلون في تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين وسريلانكا، ولسنا مهتمين بدعوتك للعب لعبة الفضائيين ضد المفترسين".

والثلاثاء، اتهمت السفارة الصينية في كولومبو بومبيو بممارسة "الإكراه والاستقواء" على سريلانكا خلال زيارته.

وتأتي زيارة بومبيو بعد أقل من ثلاثة أسابيع من زيارة يانج جيتشي، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني، لسريلانكا، وتعهده بتقديم مزيد من المساعدات الاقتصادية للجزيرة.

وكان خمسة أمريكيين من بين 279 شخصا قتلوا في الهجمات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في عيد الفصح.

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