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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تطور قمرا صناعيا لإطلاقه في 2023

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:36 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
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قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، إن دولة الإمارات تطور قمرا صناعيا باسم (إم. بي. زد-سات) بهدف تقديم صور عالية الدقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية.

وسيكون هذا هو ثاني قمر صناعي إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين، بعد القمر خليفة سات الذي أُطلق في 2018.

ويجري تطوير القمر الصناعي في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، ومن المتوقع إطلاقه في عام 2023.

وقال الشيخ محمد: إن القمر الصناعي (إم. بي. زد- سات) سيكون "الأكثر تطورا وابتكارا في مجال تقنيات التصوير الفضائي"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي يوليو، أطلقت الإمارات أول مهمة عربية إلى المريخ تحت اسم مسبار الأمل.

وكانت قد أعلنت لأول مرة عن خطط مهمة المريخ في 2014، وأطلقت البرنامج الوطني للفضاء في 2017 للمساعدة في تنمية الخبرات المحلية.

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