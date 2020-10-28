وزير العدل يجتمع بوزير السياحة لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية

اجتمع، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر ديوان عام وزارة العدل، وبحضور مسئولي وزارة العدل ووزارة السياحة والآثار.وتناول الاجتماع دراسة استصدار تشريع يهدف لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، يتم بموجبه توحيد تعامل المتقدم لتلك الإجراءات مع جهة واحدة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، والتي من جانبها تتعامل مع كافة الجهات المعنية القائمة على استصدار تلك التراخيص.ووجه وزير السياحة والآثار الشكر لوزير العدل على جهوده، بدعم وزارة السياحة والآثار في استصدار العديد من التشريعات سواء أثناء توليه حقيبة وزارة شئون المجالس النيابية أو وزارة العدل، ومن ضمن هذه التشريعات قانون هيئة المتحف المصري الكبير، وقانون هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وقانون تجريم بيع الآثار المصرية بالخارج.وكذا دعم الوزارة في مشروع قانون صندوق السياحة والآثار المعروض على مجلس النواب، وإعداد مشروع قانون بوابة العمرة المصرية المعروض على مجلس الوزراء.