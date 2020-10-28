ضبط سلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية (صور)

قاد المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكثفة على جميع أنشطة مشروع محطات الركاب والانتظار بمنطقة محرم بك غرب الإسكندرية، وتم التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية.شارك في الحملة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع له، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، والإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة مباحث التموين ومديرية الصحة، وحى غرب حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان وفريق العمل التابع لها، ونبيل مفيد مدير إدارة تموين غرب والجمرك وفريق العمل التابع له.وقامت الحملات بالمرور على جميع الأنشطة التجارية الموجودة بالموقف الجديد، والتفتيش على جميع السلع والبضائع وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:تحرير محضر بضبط عدد 385 ولاعة مجهولة المصدر، 800 كمامة مجهولة المصدر، 100 علبة سجائر أجنبى مجهولة المصدر، 20 كجم هريسة غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر، عدد 33 عبوة مكسرات غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر.كما تم تحرير محضر بضبط 800 ولاعة مجهولة المصدر، و29 علبة سجائر مجهولة المصدر، و150 كمامة مجهولة المصدر، و400 ولاعة أخرى مجهولة المصدر، و126 كمامة مجهولة المصدر.كما تم تحرير محضر بضبط 30 سماعة موبايل مجهولة المصدر، وضبط 3 شواحن تليفون مجهولة المصدر، و450 كمامة مجهولة المصدر، ومحضر بيع مياه معدنية بسعر أزيد، 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم مطابقة اشتراطات صحية، وتم سحب 3 عينات أغذية هريسة وكشرى، وخبز بيتى بان، وذلك للتحليل لتبين مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء الوزير محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأنشطة داخل الموقف الرئيسى للمحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين ومنعا لتداول سلع مجهولة المصدر وتأمين المواطنين من الغش التجارى، بالإضافة لورود شكاوى عديدة من المواطنين.