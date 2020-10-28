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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المتناقض.. أردوغان يصف أوغلو بالمتخلف بعد مطالبته بحرق حقيبة زوجته

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:37 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، عن غضبه من سخرية زعيم المعارضة، كمال قلجدار أوغلو، من دعواته لمقاطعة البضائع الفرنسية ومطالبته إياه بحرق حقيبة زوجته الفرنسية الصنع، وكذلك بيع طائرات "إيرباص" الفرنسية التي يستخدمها في تنقلاته.

ووصف أردوغان في كلمة له أمام البرلمان اليوم أوغلو بـ"المتخلف"، قائلا "أغلو تحدث عن زوجتي، إذا كان لديك الشجاعة، تحدث عني، ليس عن زوجتي"، وذلك وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية.

واعتبر أردوغان أن زعيم حزب الشعب الجمهوري ليس سياسيا، لأنه لو كان كذلك لتحدث عنه وعن السياسيين.

وأضاف أردوغان: "إذا كنت تنظر إلى الحقائب لحرقها فعليك إلقاء نظرة على الأتراك الذين يدعمونك، فلديهم بالتأكيد حقائب ليحرقوها".

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، أمس دعوات أردوغان، للأتراك، بمقاطعة البضائع الفرنسية، قائلًا "أنت من عليه أن يقاطع البضائع الفرنسية، وقصرك الراقي أيضا؟ لديك طائرات فرنسية، بعها فورًا، وزوجتك أمينة، لديها حقيبة فرنسية سعرها يوازي 50 ألف يورو، لتحتج وتحرقها أيضًا في حديقة قصرك".

وكان الرئيس التركي دعا لمقاطعة بضائع فرنسا.. مشيرا إلى أن لرئيسها إيمانويل ماكرون أجندة "معادية للإسلام".

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