الأسهم الأمريكية تهبط مع تدهور توقعات الاقتصاد بفعل كورونا

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة اليوم الأربعاء، مع تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدل يبعث على القلق في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد العالمي.تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 361.05 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 27102.14 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 61.54 نقطة أو 1.81 بالمئة ليسجل 3329.14 نقطةهبط المؤشر ناسداك المجمع 200.45 نقطة أو 1.75 بالمئة إلى 11230.90 نقطة.