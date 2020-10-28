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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأمريكية تهبط مع تدهور توقعات الاقتصاد بفعل كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:33 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية تهبط
وكالات
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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة اليوم الأربعاء، مع تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدل يبعث على القلق في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد العالمي.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 361.05 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 27102.14 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 61.54 نقطة أو 1.81 بالمئة ليسجل 3329.14 نقطة

هبط المؤشر ناسداك المجمع 200.45 نقطة أو 1.75 بالمئة إلى 11230.90 نقطة.

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