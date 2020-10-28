السيطرة على حريق هائل بمخزن خردة بجوار محور صفط اللبن

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع بمخزن خردة وقطع غيار السيارات بالقرب من محور صفط اللبن.ونجحت القوات في محاصرة النيران بعد فرض كردون أمني ودعم القوات بخزانين مياه، وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعد أعمدة دخان وألسنة لهب بجوار محور صفط اللبن، وانطلقت على الفور سيارات الإطفاء بعد إخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتبين من الفحص أن النيران اندلعت في مخزن خردة ومعرض لقطع غيار السيارات.وتم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء لمحاصرة النيران، ثم الدفع بخزانين مياه بعد انتشار الحريق بسرعة كبيرة، بسبب المواد المساعدة على الاشتعال داخل المخزن.